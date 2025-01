Selgitamaks, kas keev vesi võib torudele kahjulik olla, küsis myHOMEBOOK nõu insenerilt Markus G-lt. Tema vastus on selge: «Keeva või kuuma vee äravoolu kallamine on täiesti ohutu.»

Köögi tingimused on loodud taluma kõrgeid temperatuure, mistõttu on nii köögiseadmed kui ka hoonetes kasutatavad torud kuumakindlad. «Torud peavad vastu kuni 130-kraadisele kuumusele,» kinnitab spetsialist. Seega võib keeva vee valamine kraanikausist alla aidata eemaldada mustust ja rasva ilma, et see torustikku kahjustaks.