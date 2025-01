Kas aku soetamine on mõistlik, kui päikesepaneele ei ole?

Akusalvesti on seade, mis võimaldab elektrienergiat salvestada ja seda hiljem kasutada. Salvestada saab mõlemat – nii paneelidega toodetud kui ka juba võrgus olevat energiat.

Akusalvestid ilma paneelideta – kas see on mõistlik?

Kuigi akusalvestid on väga tõhusad ja suurepäraseks kaaslaseks päikesejaamale, ei piirdu nende kasulikkus kaugeltki vaid paneelide omanike jaoks. Enefiti pakutavad akusalvestid koos nutika akujuhtimise tarkvaraga on hea investeering, kui eesmärgiks on kulude vähendamine ja energiasõltumatuse suurendamine. Kuidas? Kohe selgitame lähemalt.