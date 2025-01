PROBLEEM LAHENDATUD Keerukad katused ei jää enam päikeseenergia tootmisest kõrvale

Nimelt on Velario® Slim päikesekatuse 471 millimeetrine katusepaneel oma eelkäijatest kitsam ja võimaldab katta keerulisi ja nurgelisi pindu, mida senised lahendused pole võimaldanud. Samuti on see 18´protsenti võimsam tänu uutele TOPCon päikeseelementidele. Uued päikesekatusemoodulid on ka tõhusamad vähese valgusega tingimustes, mis tähendab, et energia tootmine sõltub vähem päikesepaistelisest ilmast.

Alates ettevõtte asutamisest 2016. aastal on Roofit.Solar jõudsalt Euroopasse laienenud ja tegutseb praegu 26 riigis. Eesti päikesekatuse ettevõtte eristub konkurentidest oma põhjamaise minimalistliku disainiga, mida on hinnatud ka maineka Red Dot «Best of the Best»​ Design Award vääriliseks. Roofit.Solar päikeseenergigat salvestav tehnoloogia on peidetud teraskatuse sisse. See muudab päikesekatused üha populaarsemaks kõrgklassilisel renoveerimisel ja ajalooliste hoonete täiendamisel roheenergiaallikatega, kus tavapärased päikesepaneelid pole lubatud või rikuksid need hoone üldmujet. Lisaks diskreetsele skandinaavia disainile, on päikesekatused erakordselt vastupidavad karmidele ilmastikutingimustele, ka rahele ja neid on kerge paigaldada. Kõik need omadused on kantud üle ka uude Velario® Slim päikesekatusele.