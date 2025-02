JULGE PROOVIDA Need on 2025. aasta pisut ootamatud sisustustrendid

Tehnoloogia pakutav mugavus

Mugavus pole üksnes pehmus ja hubasus. Järjest enam näeb kodudes tehnoloogilisi lahendusi, mis teevad elu mugavamaks. Praktiliselt kõike saab äppidest juhtida, alates küttelahendustest, lõpetades kardinate ja valgustitega.

Eklektika erinevatest ajastutest

Eklektika on trendikas, kokku võib sobitada erinevaid ajastuid ja stiile, klassikat ja modernset. Eelmise aastasaja erinevate kümnendite mööbli taaskasutus on asjakohane, eriti kui see on kvaliteetsest jätkusuutlikust materjalist. Kui kokku pannakse erinevat, siis tuleb siiski luua nende vahele ka mingi tajutav seos, selleks võib olla vorm, materjal, värv või miski muu, mis ühendab.

Efektsed liialdused

Minimalism on asendunud maksimalismiga, rohkem on uhkem, aga see ei tohi tekitada tunnet, et ruumis on segadus. Trendid mängivad küll hea maitse piiril, aga jäävad siiski selle sisse. Sisustamisel võiks lähtuda kihilisest detailide lisamisest, et ennetada üle pingutamist. Liialdada võib erineva iseloomuga elementidega, moes on kunst, keraamika, käsitöö, toataimede rohelus, efektsed tekstiilid.

Trendidest lähtumisel on siiski üks reegel - need ei tohi minna vastuollu sellega, milles inimene ennast mugavalt tunneb. Kodu on koht, kus peab saama lõõgastuda ja end hästi tunda, seega tasub moejoontest näpata vaid seda, mis päriselt meeldib.