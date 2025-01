KODUKULUD Mida iga koduostja tegelikult teadma peaks?

Kodu ostmine on suur ja kaalutletud otsus, mis vajab põhjalikku eeltööd. Lisaks müügihinnale on oluline arvestada igakuiseid ja ühekordseid kulusid, kodu energiatõhusust ning tulevikus ette tulla võivaid ootamatuid väljaminekuid. Mida põhjalikumalt ostu planeerid, seda kindlam on, et valitud kodu on sobiv ja pikaajaliselt jõukohane ning seal elamine pakub rõõmu. Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma jagab mõtteid, mida koduostu kavandades tähele panna.

1. Kinnisvara igakuised ülalpidamiskulud

Kodu ostes tasub lähtuda pere vajadustest – väiksem kodu tähendab üldiselt ka väiksemaid ülalpidamiskulusid. Kui soovid aimu saada, kui suured on tegelikud kommunaalkulud, palu kinnisvara müüjal näidata varasemaid suviseid ja talviseid arveid. Kehvasti soojustatud majas võib küte talvekuudel olla üllatavalt kallis.

Kui plaanid koduvahetust, tasuks arvestada võimalusega, et haldad mõnda aega kahte elamispinda. Näiteks võib juhtuda, et uus kodu pole veel valmis, samas kui vana on juba müüdud ja uued omanikud soovivad võimalikult kiiresti sisse kolida. Sellistes olukordades tuleb olla valmis lisakuludeks, nagu üüripind ja asjade hoiustamiseks laoruum.

2. Ühistu halduskulud ja remondifond