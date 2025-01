MAAILMATASE Tallinnas toimuv KukliFest on midagi enamat kui lihtsalt toidufestival

Eestis on vastlatraditsioonid endiselt väga elujõulised – just kuklite söömine toob kokku pered, sõpruskonnad ja kolleegid. KukliFestil osalevad linna tuntuimad kohvikud ja pagarikojad, mis pakuvad maiasmokkadele oma parimaid klassikalisi ja uuenduslikke vastlakukleid.

Abilinnapea Margot Roose sõnul pole aga festivali sihtgrupiks üksnes kohalikud – see on oluline ka turismi elavdamise aspektist.

«Tallinna KukliFest lisab vastlatraditsioonile värske lähenemise ja pakub nii tallinlastele kui ka meie külalistele võimaluse kuklirõõmu pikemalt nautida. Esmakordselt toimuva KukliFesti fookus on Tallinna toidu- ja eriti kohvikukultuuri mitmekesisuse esiletõstmisel. Samas pole KukliFest pelgalt toidufestival – see on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on pikendada talvist turismi tipphooaega jõuluperioodist märtsikuuni. Loodetavasti saab KukliFestist iga-talvine üritus, mis aitab elavdada ka pealinna külalislahkuse sektori ettevõtlust,» selgitas Roose.