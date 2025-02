Päris oma kinnisvara omamine Itaalias kõlab nagu helesinine unistus, kuid see on palju taskukohasem kui arvata võiks – ning jutt ei käi lagunevatest ühe-euro majadest.

Itaalia odavmajad on pälvinud suurt rahvusvahelist tähelepanu ning visanud päästerõnga linnakestele, mil selliseid maju jagub. Eriti usinalt on ühe-euroseid maju kokku ostnud ameeriklased. CNN kirjutab, et Sitsiilia saarel asuvasse Sambuca linna on nii palju ameeriklasi kolinud, et seda kutsutakse juba hellitavalt «väikeseks Ameerikaks» ning itaallasedki on hakanud seal maju kokku ostma.