Uus oht kodudes – liitiumakud põhjustavad üha rohkem õnnetusi

PZU Kindlustuse kindlustusosakonna juht Elo Raitviir märkis, et kodukindlustuse kahjujuhtumite arv kasvas läinud aastal seitsme protsendi võrra, mis viitab sellele, et koduomanikud seisid rohkem silmitsi erinevate riskidega, sealhulgas loodusõnnetuste, erinevate lekete ja tulekahjudega.

«Üks märkimisväärne uus trend on liitiumakudest alguse saanud tulekahjud, mis on seotud elektritõukerataste, elektriautode või päikesepaneelide süsteemidega – nendeks on esiteks akude laadimisel tekkivad tulekahjud ja teiseks ebasobivate akude integreerimine hoone elektrisüsteemi, näiteks kasutatud elektriautode akude kasutamine energia salvestamiseks,» rääkis Raitviir.

Reisikindlustuse kahjujuhtumite arv kasvas läinud aastal 2,6% võrra. «Reisikindlustuse kahjude arvu kerge kasv viitab sellele, et inimesed on 2024. aastal taas rohkem reisinud, kuid riskid, nagu tühistamised, haigestumised ja pagasikahjud, on jäänud püsivalt oluliseks. Kuigi reisimine ei ole veel jõudnud täielikult tagasi pandeemiaeelsele tasemele, on selge trend, et reisijate ja ka kindlustusjuhtumite arv on järk-järgult suurenemas,» nentis Raitviir.