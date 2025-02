Esimene kodu – kuidas muuta see reaalsuseks?

Kui soovitakse last toetada, siis on kõige parem alustada vajaliku summa kogumist juba näiteks lapse sünnist, sest just aeg on kogumise juures suurim liitlane. Kui eesmärk on kaitsta sääste ka inflatsiooni eest, tasub pelgalt kogumise asemel kaaluda nii raha hoiustamist kui ka investeerimist. Investeerimise puhul tasub see enda jaoks võimalikult automaatseks teha, sest nii on lihtsam järjepidevust säilitada.