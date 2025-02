«Klient rääkis pikalt ja laialt oma koerast, väljendades süütunnet, et on viimasel ajal nii hõivatud olnud ega ole oma lemmikuga piisavalt aega veetnud. Ta tahtis oma truu kaaslase jaoks midagi erilist aga restoranist kaasa võtta. Teenindaja suundus kööki, et haarata karp mehe järelejäänud toidu jaoks.»