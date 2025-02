Ekspert selgitab: eesmärke on lihtsam saavutada, kui meie kodune keskkond on toetav

Psühholoog Kristjan Puusild ütleb, et kõiksugu lubadusi õnnestub tõenäolisemalt pidada siis, kui jääme neid jagades truuks oma tegelikele sisemistele vajadustele ja loome lubaduste täitmist toetava koduse keskkonna. Ükskõik, kas tegu on rahaliste tingimuste parandamise, tervislikuma elu või parema koduse eluga, jõuame soovide täitumisele lähemale, alustades iseendast.

«Uusaastalubaduste andmine peegeldab sisemist soovi muutuda, kuid me teeme seda sageli valedel põhjustel. Lubadusi kiputakse jagama seetõttu, et me soovime enda ja teiste silmis paremad paista, otsime tunnustust või üritame kompenseerida mineviku puudujääke. Peamiselt vajavad kõik inimesed kolme asja: lähedased suhted, turvatunne ja vabadus ennast teostada. Kui need vajadused on katmata, üritatakse neid vahel asendada lubadustega, mis viivad liigse treenimise või töötamiseni,» ütleb Puusild.