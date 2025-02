Uuring kinnitab: noored sooviksid üürikodus elamise asemel seda

SEB uuringust selgus, et iga neljas eestimaalane võtab pangalaenu eelkõige isikliku eluaseme soetamise eesmärgil. Lisaks plaanitakse kinnisvara soetada üüritulu teenimise eesmärgil, milleks kaalub laenu võtmist 10 protsenti inimestest, kellest ligi viiendik on 18-25-aastased noored.

«Kinnisvara soetamise põhjused on mitmekesised ning peegeldavad erinevate sihtrühmade vajadusi. Noored soovivad osta oma esimest kodu, pered aga soetavad neljakümnendates juba tihti teist elukohta või ostavad kinnisvara oma lastele,» sõnas SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ja lisas, et arvestades oodatavat Euribori langust, mis muudab laenuvõtmise soodsamaks, on tõenäoline, et kodu ostmise või vahetamise soov püsib kõrgel tasemel. Kodu ost on endiselt peamine eesmärk ning oma kodu eelistatakse üürimisele tavaliselt kohe, kui see on rahaliselt võimalik.

Ka kahekümnendate alguses mõeldakse kodu ostule

Kodu omamise populaarsus püsib Eurostati andmetel Euroopa Liidus kõrgel tasemel. 2023. aastal elas kaks kolmandikku leibkondadest oma kodus ning kolmandik üüripinnal. Eestis oli suhe eluaseme omamise ja üürimise vahel aga veelgi suurem – 81 protsenti leibkondadest elas isiklikus kodus, 19 protsenti üüripinnal.

Uuringu tulemuste järgi on 44 protsenti koduostu planeerijatest 18-25-aastased. «Kui enamasti võiks eeldada, et kahekümnendate alguses olevate noorte soov on pigem elada üürikodudes ja olla kinnisvaraga vähem seotud, siis värsked andmed näitavad, et ka noored ihkavad stabiilsust ja osta oma kodu,» ütles Hallang.

Kinnisvara hinnatase, omafinantseeringu puudumine ja hapram majanduslik kindlustunne on noorte puhul sageli koduostu edasilükkamise põhjuseks. «Kuigi täna on SEB-s keskmine kodulaenu võtja 36-aastane ning 25-aastaseid laenuvõtjaid on kõigist laenuvõtjatest 2,5 protsenti, näitab uuring, et ka kahekümnendates noored mõtlevad koduostule ja kaaluvad lähiajal laenu võtmist,» lisas Hallang.

SEB tarbijalaenude uuringu viis läbi Havas 2024. detsembris. Uuringus osales 517 Eestis elavat inimest vanuses 18-64.