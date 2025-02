Piimapaki koht ei ole ukseriiulis! Nipid, kuidas hoida toitu külmkapis kauem värskena

Pilt on illustreeriv.

Eesti inimesed viskavad ära 12 protsenti kodus valmistatud toidust, selgus Stockholmi keskkonnainstituudi tehtud uuringust. Kõige sagedamini visatakse toitu ära, sest see on riknenud. Kuidas tagada, et toit säiliks võimalikult kaua ning midagi ei läheks raisku, räägib ekspert, kes tunneb külmkappe läbi ja lõhki.