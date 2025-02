Kas oled juba käinud? Selgusid möödunud aasta popimad restoranid

Möödunud aasta lemmikute seas on esindatud nii põhjamaist kööki, kuid leidub ka mitmeid erinevaid rahvusvahelisi maitseelamusi, pakkudes huvilistele võimalust avastada uusi kulinaarseid võimalusi ning nautida meeldejäävaid restoranikülastusi. Kokku on välja toodud 57 restorani Tallinnast, neli Tartust, seitse Pärnust, kaks Viljandist, üks Haapsalust ja üks Neeme külast.

«Oleme Eestis tegutsenud juba kuus aastat ning on olnud suurepärane näha, kuidas restoranikultuur areneb ja külastajad leiavad alati tee nii uute avastuste kui ka vanade lemmikute juurde,» ütles TableOnline Eesti juht Kristi Kald.

«Viimase kuue aasta jooksul on läbi TableOnline veebilehe tehtud Eesti restoranidesse juba pea miljon broneeringut ning iga viimase aastaga on külastajate arv kahe- või kolmekordistunud. Isegi kui mõelda eelnevale 2024. aastale, kus tugev inflatsioon mõjutas paljude restoranikülastajate käitumist, siis inimestele endiselt meeldib väljas söömas käia ning kvaliteetsele toiduelamusele on kliendid nõus raha kulutama,» lisab ta.

2024. aastal enim kiitust pälvinud restoranide seas olid mitmed pikaajalised TableOnline partnerid, sealhulgas Hügge, Parrot, Argentiina restoranid, Raimond, Fellin ja Antonius. «See on tõestus sellest, et kvaliteetne teenindus ning suurepärane köök hoiavad külastajad aastast aastasse tagasi tulemas,» lisas Kald.

TableOnline on suurim restoranide broneerimise platvorm Eestis ja Soomes, mille kaudu tehakse enamik veebireserveeringuid. Iga aasta tuuakse fookusesse restoranid, mida külastajad on kõige rohkem hinnanud, et edendada ettevõtte eesmärki tõsta esile restoranimaastiku mitmekesisust ning tunnustada tipptaset. Platvormi tunnustuse pälvivad söögikohad, mille atmosfäär, toidu kvaliteet ja teeninduse tase said restoranikülastajatelt keskmiselt vähemalt 4,5 punkti 5st ning millel oli vähemalt 30 arvustust 2024. aasta lõpuks.

Lisaks broneerimisvõimalusele on TableOnline muutnud restoranikülastuste planeerimise mugavamaks ka online-kinkekaartide kaudu. Eriti agarad on võimaluse kasutamises Soome kliendid, kes aga oma kinkekaarte just Eesti restoranides kasutavad.

Tallinnast on nimekirjas näiteks sellised restoranid nagu: Hügge, Ciao Ragazzi, Amici, Mix, La Pineta, Sushi Plaza Kalamaja, Mimosa, Kogu resto, Humalakoda, Härg, Guru, Koho, Elevant Chicago 1933 ja Pegasus.

Pärnu restoranidest on esindatud: restoran Raimond, Gastronoom, Mon Ami, Villa Wesset, Rööm, Noot, Resto Akord.

Tartust on esindatud Hõlm, Antonius, Kolm Tilli ja Joyce. Viljandist Fellin ja koduKOHVIK, Haapsalust Rado ning Neeme külast Mere Koho.

Kõigi restoranidega saab lähemalt tutvuda SIIN.