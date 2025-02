Sisekujundaja annab nõu: kuidas luua pimedal aastaajal koju looduslik oaas

«Klassikalise ja orgaanilise tunde loob puit, mida saab kasutada mööblis, põrandakattena või väiksemates dekoratiivelementides, näiteks pildiraamidel. Patjade, kardinate, teki- ja padjapüüride materjaliks sobib suurepäraselt hingav ja pehme puuvill, mis loob hubase ja kutsuva ruumi. Ka bambus on ideaalne materjal põhimõtteliselt kõigeks, alates põrandatest ja lõpetades aksessuaaridega nagu korvid või muud vastupidavad niiskuskindlad hoiulahendused. Bambus on üks maailma kiirema kasvuga taimi, mis võib noore taimena kasvada kuni meetri päevas. Seda kasutades lood koju maalähedast elegantsust,» jagas Mikver soovitusi.

Sisekujundaja hinnangul muudab looduslike materjalide läbimõeldud kombineerimine kodu rahulikuks ja kutsuvaks pelgupaigaks – harmooniline keskkond, mis on ühenduses loodusega. Ta lisas, et uue ostu asemel võib mööbli värskendamiseks kasutada välitingimustes puidupeitsi ja siseruumides puidutöötlusõli.

Võtmeks on tasakaal: kasuta loodusmustreid aktsendina, et täiendada maalähedasi toone ja looduslikke materjale nagu puit või kivi. Olenemata sellest, kas valid suured lehemustrilised trükid või õrnad lillemotiivid, on eesmärk tuua õuekeskkond tuppa ja luua ruum, mis tundub rahulik, kuid on samal ajal ka energiat andev.