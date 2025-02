Omanik avastas keldrist naise, kes oli seal seitse aastat elanud

Perekond Li ostis 2018. aastal Jiangsu provintsis peaaegu 2 miljoni jüaani (280 000 euro) eest kesklinna maja. Pesake tõi perele palju rõõmu, see oli korralikult renoveeritud, kõik oluline asus käe-jala juures ja asus hea transpordiühendusega kohas. Pere oli seal seitse aastat elanud, kui peremees sattus kodu korrastades trepi taha peidetud uksele. Uks viis keldrisse, mida ta polnud varem märganud.

Maa-alune ruum oli suur ja täielikult varustatud ventilatsioonisüsteemi, valgustuse ja isegi väikese baariga. Li leidis selgeid märke, et keegi elab seal ja end omas kodus sissetungijana tundes lahkus leitud peidikust. Ta võttis ühendust eelmise omaniku Zhangiga ja süüdistas teda müügi käigus keldri tahtlikus varjamises. Zhang vastas: «Ma müüsin teile selle maja, aga ma pole kunagi öelnud, et kelder on hinna sees.»