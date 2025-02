Samm õiges suunas? Populaarne kirbukas keelas kiirmoe müügi

«Oleme otsustanud keelata ülikiirmoe (Temu, Shein, Wish) toodete müügi Jussin Jättikirpises,» teatab ettevõte oma kodulehel. «Nüüd müüme ainult korralikke rõivaid. Juba eelmise aasta sügisel lõpetasime kiirmoe müügi. On teatud rõivabrändid, mida inimesed tellivad palju Hiinast. Need riided jõuavad sageli kirbuturgudele, kuid nende kvaliteet on halb ja on leitud, et need sisaldavad ka mürgiseid aineid,» ütles Porvoo filiaalis töötav Tua Salomaa YLE-le.