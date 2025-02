Liiga sage või rohke kastmine põhjustab juuremädanikku, mis on kaktustele surmav.​ Kasta kaktust ainult siis, kui muld on täiesti kuiv (sõltuvalt aastaajast võib see võtta nädalaid). Talvel kasta harvem – paljud kaktused on puhkeperioodil ja vajavad väga vähe vett.