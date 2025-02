UURING Eestlased peavad kanamunade puhul kõige olulisemaks just seda

«Kuigi paljud tarbijad eelistavad puurivabade kanade mune, tekitab just nende endi seatud hinnapiir tootele siin tõsise vastuolu,» nendib Kiviloo uuringu tulemusi kommenteerides ning lisab, et nii ongi täna oluline keskenduda taskukohasemate lahenduste väljatöötamisele ning leida viise toetada tootjaid, et puurivabade kanade munad oleksid tarbijale jõukohase hinnaga.

Lidl Eesti vastutustundliku ettevõtluse konsultandi sõnul on ettevõte teinud olulisi samme jätkusuutlikkuse suunas. «Oleme seadnud prioriteediks pakkuda 2025. majandusaasta lõpuks oma kauplustes oma kaubamärgiga toodete puhul ainult puurivabade või vabapidamisel kanade mune,» rääkis Kiviloo, rõhutades, et üleminek puurivabade kanade munade sortimendile on vältimatu. Ta lisas, et eesmärgi saavutamine sõltub suuresti munade kättesaadavusest Eesti turul.