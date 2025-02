Ehitus on muutunud efektiivsemaks: samale hoonele kulub oluliselt vähem puitu

Pärteli kinnitusel on puidukulu ehitusel vähenenud peamiselt sellepärast, et ehitajad on hakanud täpsemalt arvestama ja tellivad sobivamaid mõõte. «Varasematel aastatel varuti tavaliselt kõige pikemat materjali ja lõigati siis kohapeal vajalikku mõõtu, millega kaasnes küllalt suur kadu. Nüüd arvestatakse enne täpselt välja – kui palju ja millise pikkusega puitmaterjali vaja ning tellitakse selle järgi õiged mõõdud kohe ehitusele,» rääkis Pärtel.

«Sisuliselt on see õige lähenemine ja vähendab raiskamist – keskmiselt kulub materjali paari aasta taguse ajaga võrreldes ühe objektile kohta kümme protsenti vähem, ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata,» rääkis Pärtel.

Puumarketi juhatuse esimehe sõnul on ka teine materjalikadu vähenemise põhjus. «Ehitajad olid harjunud tellima kõige pikemat, 6-meetrist puitu, mille toormest on saekaatritel aga tekkinud defitsiit. Eesti puud ei ole väga pikad, samuti on Skandinaavias levinud 5,1-, 5,4- või 5,7-meetrised mõõdud. 6-meetrist puitu saab küll osta, aga see on 5,7-ga võrreldes kümmekond protsenti kallim,» ütles Pärtel.

«Samas üldjuhul polegi nii pikka materjali vaja – selleks kasutatakse vajadusel sagedamini liim- või LVL ehk vineerliimkihtpuitu. Need materjalid on saadaval kuni 13,5 meetri pikkusena. Üldjuhul lõigatakse mõõdud paika juba puidumüüja laos ning võidetakse nii materjalikulus kui ehituskiiruses,» lisas Pärtel.

«Oleme muutunud nõudlusega arvestanud ja hoiame ka ise laos suuremat valikut erinevaid mõõte puitmaterjali, et ehitajad saaksid optimaalselt tellida. Lõpuks võidavad täpsemast arvestamisest tarbijad, kellele ehitaja saab odavamat lõpphinda pakkuda,» ütles Pärtel.

«Tarbija jaoks on praegu üldse üle aastate soodne aeg – 2022. aastaga võrreldes on ehituspuidu hind ligi 50 protsenti odavam ja peaks vähemalt tänavu esimeses kvartalis samale tasemele püsima jääma. Ka üldehitusmaterjalide hind on püsinud viimase aasta stabiilsena,» lisas Pärtel.