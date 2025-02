Seitse märki, et pesumasina eluiga hakkab läbi saama

Elu ilma pesumasinata ei taha ettegi kujutada ja kui see masin oma tööülesanded rikke tõttu lõpetab, rikub see ka suurima optimisti tuju. Ekspertide sõnul on võimalik mõningaid märke teades ette ennustada, et tasub raha kõrvale panna ja uut mudelit vaatama hakata, praeguse eluiga ei pruugi enam pikk olla.

1. Ebatavalised helid pesemise ajal. Kui pesumasin teeb liiga valju müra, näitab see, et trummel on hakanud kiiremini pöörlema. See võib olla signaal, et seade vajab tehniku ​​sekkumist.