Naine leidis pealtnäha tavalise banaani seest midagi õõvastavat

«Ostsin need banaanid eelmisel nädalal, kuna need olid alles rohekad, jätsin järelküpsema. Kui ühel õhtul mu noorim laps enne magamaminekut banaani tahtis, lõikasin need pooleks ja mind valdas tülgastus,» kirjutas ta oma postituses. «Pealtnäha veatud banaanid ei näinud välja, et nende sees midagi halvasti võiks olla, need alles läksid küpselt kollaseks. Ma pole iial midagi sellist näinud ega kujuta ette, mis kurat see võiks olla,» kirjeldas naine leidu ja illustreeris oma juttu fotoga.