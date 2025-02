Ülipopulaarne toidupäästmise pood laieneb ja avas esimese kaupluse Ida-Virumaal

«Siiani oli toidupäästmise peamine kitsaskoht tarnijad, kes tihti viskavad teadmatusest või laiskusest enne hea kauba ära kui annavad selle müüki. Paistab, et nüüd on majanduslangus päriselt pitsitama hakanud. Järjest enam saadakse aru, et «parim enne» ja sellele läheneva tähtajaga toit on täiesti kasutuskõlblik ja hävitamise asemel on võimalik see edasi müüa ning seeläbi tavahindasid madalamana hoida,» rääkis Lamp ja lisas, et praegu on eriti oodatud Ida-Virumaa maaletoojad ja kaupmehed oma riiulile jäänud kaubaga, et see jõuaks võimalikult lühikese ringiga ja seeläbi väiksema keskkonnamõjuga tarbijateni.