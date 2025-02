Asi ei ole sinus! Õhtul lähebki tuju halvaks – miks see nii on?

Briti teadlased on leidnud, et inimese meeleolu ei ole päeva jooksul püsiv, vaid muutub olenevalt ajast. Hommikuti tunnevad paljud inimesed end õnnelikumana ja rahulolevamana, samas kui õhtuks hakkab meeleolu langema ning jõuab keskööks sageli madalaimasse punktini. See avastus aitab paremini mõista, kuidas meie psüühiline heaolu päeva jooksul kõigub ning millised tegurid võivad seda mõjutada.

University College Londoni teadlaste meeskond avaldas oma uurimuse ajakirjas BMJ Mental Health, kus nad selgitavad, et vaimne tervis ja heaolu on loomult dünaamilised ning võivad lühikese ajaga muutuda. Uuringu käigus analüüsiti ligi 50 000 inimese terviseandmeid, mis koguti koroonapandeemia ajal tehtud sotsiaaluuringu käigus. Osalejad täitsid regulaarselt küsimustikke, kus paluti hinnata nende õnnetunnet, eluga rahulolu ja tegevuste tähendusrikkust. Lisaks märgiti ära ka kellaaeg, nädalapäev ja aastaaeg, et mõista, kuidas need tegurid võivad heaolu mõjutada.