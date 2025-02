Tulekahjus hävinud Londoni kõrghoone lammutatakse: 72 hukkunu lähedased on plaanile vastu

Suurbritannia asepeaminister Angela Rayner teatas, et Grenfelli torn lammutatakse, mis on tekitanud muret, et valitsus on otsustanud leinajate hääli eirata. Otsus järgneb aastatepikkusele arutelule Lääne-Londonis asuva 24-korruselise hoone tuleviku üle, kus 2017. aasta juunis toimunud tulekahjus hukkus 72 inimest.