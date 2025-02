Noorena kodu- või ükskõik millise laenu võtmine – kas tark samm või riskantne otsus?

Swedbanki noortepanganduse valdkonna juht Triin Jalakas toob välja, et noorte rahaline olukord on sageli paradoksaalne: «Noortel on tihti suured kulutused ja soovid – näiteks oma esimene auto, esimene kodu, kodu sisustamine või reisimine. Samas on nende sissetulek sageli alles kujunemisjärgus ning kogemused tööturul piiratud.»