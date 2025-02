Põhjused, miks võib harilik kodutolm toalilledel su taimedest ilma jätta

Toataimed aitavad puhastada siseõhku, on kaunis sisekujundusdetail ja olgem ausad, mõjub ka tujule positiivselt. Kuid nende lehtedele ilmub isegi kõige kraamimishimulisematel perenaistel aeg-ajalt tolm. Miks see on ohtlik ja kuidas sellest lahti saada, et taimed oma lopsakust ei kaotaks?