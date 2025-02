NÄDALA RESTORAN Jaapan flirdib Kanadaga, nii et kõik sumiseb!

Nende vanade kivimüüride vahel on tehtud viinadestillaatoreid ja teerulle, malmpadasid ja ultraheliseadmeid. Metallitolm ja keevituse sädemed on omaaegse töösturi Franz Krulli masinatehasest ammu kadunud. Kopli-Kalamaja piirile kolib aina rohkem moodsat pealinnaelu ühes kodude ja kontorite, aga ka söögikohtadega.

See Krulli kvartali jupp, kuhu sättis end läinud kuul Põhjala pruulikoja uus pagarikoda-restoran Sumi, jääb nõukogudeaegsete robustsete tehaseehitiste aega. Tööstuslikku vaibi on siin siiski endiselt: hiigelaknad, kõrged laed, betooni külmus ja killuke metallihelki. Toolid natuke nagu aastatetagusest töölissööklast, kuid tunduvalt elegantsemas rüüs. Ometi ei mõju avatud köögiga söögisaal kalgilt ega külmalt, kollases õhtulambivalges on siin mõnusalt soe õhustik. Ja milline sumin! Seda ei varjuta isegi akna tagant aeglaselt mööda kulgevad Kopli trammid.