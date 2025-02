TARK TEADA Mis juhtub elektrikatkestuse ajal valvesüsteemiga

Teine tüüpiline situatsioon, mis tekib süsteemi elektritoite täielikul kadumisel on seotud valvesüsteemide välisireenidega. Välisireenid on üldjuhul varustatud samuti akuga ning nende tööpõhimõte on, et kui kaob ühendus keskseadmega hakkab välisireen tööle. Seda on vaja, et teavitada lokaalselt ohust, kui keskseade on meelega kahjutuks tehtud varguse eesmärgil. Kuid sama olukord tekib ka siis, kui keskseadmel kaob täielikult elektritoide elektrikatkestuse korral. Sellisel juhul on välisireeni jaoks tegu sarnase olukorraga ja sireen hakkab tööle ning töötab seni kuni sireeni aku tühjaks saab. Siinjuures aitab ainult keskseadme töö taastamine või välisireeni varutoite aku lahti ühendamine sireenis. Seega on oluline hoida valvesüsteem töös võrgutoitel või varutoiteallikaga, et sellist olukorda vältida.