MAAILMATASE Eesti käsitööjookide tootja pälvis kõrge tiitli

«Akvavit on põhjamaade klassika, kuid Hiiumaal oleme andnud sellele oma iseloomu – puhas, vürtsikas ja kohaliku ajalooga põimunud. Meie jaoks on suur au, et rahvusvaheline žürii on seda märganud ja nii kõrgelt hinnanud,» ütles OUK Distillery kaasasutaja Henri Arras.