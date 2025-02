HÄÄLETA LEMMIKU POOLT Algas aasta parima taimse toote konkurss

«Aasta parima taimse toote» konkurss on elav tõestus, et taimne toit ei ole pelgalt tervislik valik, vaid tihti ka oivaline maitseelamus. Kõik konkursil osalevad tooted ja restoranide road esutavad võistlustulle tarbijad, mis annab inimestele hea võimaluse tunnustada oma lemmikuid ning suunata rohkem tähelepanu aina laienevale taimsete toodete sortimendile Eesti turul. Võitjad selgitab välja veebipõhine rahvahääletus. Hääletus kestab tänasest 28. veebruarini. Hääletada saab SIIN .

«Taimsete toodete turg kasvab täna kiiremini kui kunagi varem. Meil on suur rõõm näha, kuidas Eesti tarbijad sealjuures hindavad nii innovatsiooni kui ka kvaliteeti. See konkurss on suurepärane võimalus kõigil esile tõsta just neid tooteid ja söögikohti, mis meile viimase aasta jooksul taimse toidu maastikul enim mõju on avaldanud,» kommenteerib algatust Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Kristel Külmallik.