Euroopa Liit on otsustanud: jahumardikaid võib nüüd inimtoitu toppida

Euroopa Komisjon on vastu võtnud uue määruse 2025/89 , mis hakkas kehtima 10. veebruaril 2025. Määrus võimaldab tuua turule hariliku jahumardika (Tenebrio molitor) vastsetest jahvatatud ja UV-kiirgusega töödeldud pulbri. Uudistoit lisatakse Euroopa Liidu ametlikku loetellu ning seda võib kasutada mitmesugustes produktides, sealhulgas saia- ja leivatoodetes, kookides, pastas, töödeldud kartulitoodetes, juustutoodetes ning puu- ja köögiviljahoidistes.

Määrus põhineb Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikul hinnangul, mis kinnitab, et see putukapõhine pulber on ohutu kavandatud kasutustingimuste ja tarbimiskoguste juures. Kuigi UV-kiirgusega töötlemine suurendab pulbri D-vitamiini sisaldust, ei peeta ussijahu siiski oluliseks vitamiiniallikaks.