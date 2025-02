Kardashian-Jenneri dünastia jaoks on üks ajastu lõppemas. Perekonna matriarh ja ärinaine Kris Jenner on ametlikult müüki pannud ikoonilise Los Angelese kodu, mis oli üle kümne aasta nende kuulsa tõsielusaate «Keeping Up with the Kardashians» tegevuspaigaks.