Redditis oma lugu jaganud mees selgitas, et tal on naaber nimega Marcus (nimi muudetud), kellega ta saab hästi läbi. Hiljuti kolisid aga Marcuse juurde elama tema tütar, väimees ja nende neli last, sest pere kaotas oma kodu. Tegelikult rikub see olukord Marcuse korteri üürilepingu tingimusi, kuid mees on seni silma kinni pigistanud, kuna mõistab, kui raske on kodukaotus.