ETTEVAATUST Armastatud köögivilja ei tohiks toorelt süüa

Erandiks on nimelt rohelised oad, sealhulgas näiteks harilikud aedoad ehk türgi oad ning õisoad. Need sisaldavad mürgist valguühendit, niinimetatud fasiini, mis paneb punased verelibled kehas kokku kleepuma. Tagajärjeks on iiveldamine, oksendus ja kõhulahtisus. Suures koguses tooreste roheliste ubade söömine võib isegi fataalselt lõppeda.