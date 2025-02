VAATA Selver tõi turule Skandinaavia odavsarja

First Price valikus on 90 toodet. Põhirõhk on pikema säileajaga tavatemperatuuri toodetel, nagu mahlad, pastad ja riis, kastmed, moosid, köögivilja ja puuvilja hoidised, kalakonservid, küpsised ja maiustused, pähklid ja kuivatatud puuviljad ning maitseained. Valikus on ka mõned esmatarbekaubad.