SÄÄSTA AEGA Eesti koristusproff jagab nutikaid koristusnippe, mille peale ise ei oskaks tullagi

Levinud koristusvead, mida vältida

Sagori sõnul tehakse koristamisel tihti vigu, mis võivad hoopis mustust levitada või pindasid kahjustada. «Üks suurimaid eksimusi on sama lapi kasutamine erinevates ruumides, näiteks köögis ja vannitoas, sest see levitab baktereid ja mustust ühest kohast teise. Õige lahendus on kasutada eri ruumide jaoks erinevaid lappe ning eristada neid näiteks värvide järgi.»

Teine levinud viga on liigse puhastusvahendi kasutamine. Sagor rõhutab, et liiga palju ainet jätab pinnale kihi, mis tõmbab mustust ja tolmu hoopis rohkem ligi. Puhastusvahendite õige doseerimine on oluline, ning kerge mustuse korral piisab sageli vaid veest. «Samuti ei tohiks puhastusvahendit koheselt maha pühkida – kui see ei saa piisavalt mõjuda, ei eemalda see mustust korralikult. See on eriti oluline köögi ja vannitoa puhastamisel, kus mustus võib olla tugevamini kinnitunud,» toonitab koristusentusiast.