Murtud kehaosad ja teised voodiäpardused: kindlustaja avaldab rajud valentinipäeva õnnetusjuhtumid

Enamikule on sellel päeval lahutamatuks osaks just intiimsus – 65 protsenti vastanutest ütles, et plaanib 14. veebruaril seksida. 29 protsenti märkis, et teeb seda võib-olla.

Valentinipäeva kõige ohtlikum ese – küünal

Romantilisel päeval on ehk üheks ohtlikumaks esemeks süütuna näiv küünal. «Inimesed tahavad luua romantilist õhkkonda ning selleks on küünlad väga head. Samas võivad need järelevalveta jäädes põhjustada palju pahandust. Meil on olnud juhtum, kus kirehoo käigus lõi paarike voodikapi peale pandud küünlad ümber ning need süütasid nii kapi kui ka voodilinad. Õnneks suudeti leeke õigel hetkel tähele panna ning need summutada,» sõnas Balcia tegevjuht Dace Azace.

Murtud ribid ja murdunud peenis

Kirehoos lõhutud voodid, kapid ja lauad lähevad koduse varakindlustuse alla. Balcia andmed näitavad, et üks levinumaid sõbrapäeva äpardusi ongi just varaline kahju. Veidi teine lugu on aga kehavigastustega, mis on harvemad, kuid üldsegi mitte ebatavalised.

Ühe Balcia juhtumi puhul läks naisterahvas oma kaaslasega vallatledes nii hoogu, et tagajärjeks oli kaks murdunud ribi. Sarnaseid juhtumeid on olnud mitmeid. Ühel naisel kukkus köögis seksides lõikelaud pähe ning arvukalt on toimunud kukkumisi ja venitusi. Kuid ka meesterahvad pole vigastustest pääsenud. Leedus tuli kindlustusel lahendada olukorda, kus mees kukkus seksi ajal katuselt alla. Meestes tekitab ilmselt tahtmatuid valuaistinguid juhtum, kus Balciale anti teada seksi käigus nii-öelda murdunud peenisest. Üks Balciale laekunud reisikindlustuse juhtum tegeles eriti delikaatse teemaga – ärireisi käigus vajas meesterahva peenis hammustuse tõttu õmbluseid.

«Tahame aasta romantilisema päeva lähenedes inimestele meelde tuletada, et kodukindlustus katab ootamatud olukorrad — olgu selleks siis katki läinud mööbel, küünlast kõrbenud vaip, purunenud aken või isegi kahjustatud televiisor. Kehavigastuste tarbeks oleks vaja sõlmida õnnetusjuhtumikindlustus,» lisas Azace.