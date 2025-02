Eksperdi soovitused, kuidas flippimisega kasumisse jääda

Flippimine ei pruugi olla seotud ainult vana ja mahajäetud kinnisvara ostmisega – mõnikord võib flippimiseks sobida ka objekt, millel on potentsiaali, kuid mis vajab välimuse uuendamist või ümberehitust.

Esimesed sammud flippimisprotsessis

Turu-uuring

Kõigepealt on oluline läbi viia põhjalik turu-uuring, et leida piirkond, kus kinnisvaraturg on aktiivne ja hinnad kasvavad. Eriti oluline on leida piirkondi, kus on nõudlus uute või renoveeritud elamispindade järele.

Kinnisvara leidmine ja ost

Flippimiseks sobivad objektid võivad olla erinevad, alates täielikku renoveerimist vajavatest vanadest majadest kuni korterite või äripindadeni, millele piisab uuendusest. Otsingud keskenduvad objekti võimaliku väärtuse kasvule pärast investeeringut.

Remondi ja renoveerimise kavandamine

Pärast kinnisvara ostu tuleb hinnata, millised remonditööd on vajalikud objekti väärtuse tõstmiseks. Töödeks võivad olla nii esteetilised muudatused (seinte värvimine, põrandate vahetus) kui ka mahukamad remonditööd (katuse, küttesüsteemi vahetus). Õige strateegia ja eelarve koostamine on väga tähtis, et ettevõtmine oleks tasuv.

Müük

Kui renoveerimistööd on lõpule viidud, tuleb kinnisvara kasumiga maha müüa. Tähtis on valida õige müügistrateegia, hinnastamine ja reklaam, et tagada kiire ja tulus müük.

Kinnisvara flippimise eelised

Suur kasum

Õige objektiga ja hästi planeeritud renoveerimisprojektiga on võimalik teenida palgatuluga võrreldes suuremat tulu.

Kiire tulemus

Kinnisvara flippimine võib olla kiire viis tulu teenida, kuna ost ja müük toimuvad suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul.