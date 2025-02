SUVEKS KOJU Pärnu jõe kaldale kerkiva elukvartali jõepoolsed kodud valmivad enne tähtaega

«Täna esimesest etapist valmivatest kodudest on müüdud juba neli viiendikku – nii et võib öelda, et ostjate poolne huvi on keskmisest suurem,» märkis Ingmar Saksing.

Ajalooline asukoht, tulevikku vaatav lahendus

10 korterelamu ja 133 uue koduga Seileri kvartal rajatakse piirkonda, millel on Pärnu ajaloos oluline roll. Uusarenduses käivad käsikäes linna ajalooline kontekst, tipptaseme arhitektuur ning tehnoloogilised lahendused. Seileris leiavad uue kodu need, kes soovivad nautida rahulikku elukeskkonda, olles samal ajal vaid mõne minuti kaugusel Pärnu südalinnast ja randadest.

Valgusküllased ja energiasäästlikud kodud

Seileri kvartalis on kasutusele võetud targad ehituslahendused, et tagada energiatõhusus ja madalad kõrvalkulud. Valmivad kodud vastavad A energiaklassile, hoonete katustele

paigaldatakse päiksepaneelid, korterites on soojustagastusega sundventilatsiooniseadmed ning lõuna poole avanevate akendega korteritel ka välirulood. Lisaks on osadele korteritele vajaduspõhiselt täiendavalt lisatud ka jahutussüsteem. Enamikul kodudel on avarad rõdud või terrassid ja suured lõunapoolsed aknad, kust avaneb vaade jõele ja linnale. Kõik korterid on planeeritud selliselt, et elanikud saaksid nautida nii päeva kui ka õhtupäikest oma isiklikult vaateplatvormilt