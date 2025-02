Unistuste häärber muutus õudusunenäoks: ametnikud hoiavad hinge kinni

Maja, mis asub 25 meetri kõrgusel järsakul, on erosiooni tagajärjel ohtlikult lähedal järsaku äärele. Endine terrass ja kümblustünn on eemaldatud, ning klaasist lükanduksed, mis varem avanesid laiale rõdule, on nüüd suletud turvapiiretega, et keegi kogemata alla ei kukuks.