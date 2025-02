TEEME SELGEKS 9 kodulaenuga seotud müüti, mille võiks nüüd ära unustada

«Igal pangal on laenude andmiseks paika pandud enda täpsed reeglid, mis lähtuvad seadustest ja panga sisemistest reeglitest. Üldjoontes on need siiski sarnased. Sellist ühte kindlat põhjust, mille puhul tuleks laenutaotlusele automaatselt eitav vastus, tegelikult pole, sest inimese sissetulekuid, kulusid ja finantskäitumist vaadatakse ikka ühtse tervikuna. Mõned laenutaotleja miinused võivad olla tasakaalustatud plussidega,» selgitas Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Panka tuleb minna puhta lehena ehk teisi laene, järelmaksu ning krediitkaarti ei tohi olla

Päris nii ei ole: laenuotsuse tegemisel vaatab pank tervikuna inimese tulusid ja kulusid, mille alla lähevad teised olemasolevad kohustused nagu laenud, järelmaksud, krediitkaart ja liising. Laenude ja kohustuste arv otseselt rolli ei mängi, kui on ka piisavalt sissetulekut, et kõik need laenukohustused täita.

«Üldine reegel on, et kõik laenud, liisingud, järelmaksud, käendused ja muud krediidikohustused ei tohiks moodustada rohkemat kui 40 protsenti leibkonna sissetulekust. Selle sisse käib ka planeeritava uue laenu maksed. Ja siinjuures arvestab pank ka olukorraga, kus näiteks euribor võib veel tõusta,» selgitas Citadele panga ekspert. Samuti on oluline näidata pangale, et inimene suudab säästa ja mitu nädalat enne palgapäeva ei haiguta kontol tühjus.

Tuleb võtta võimalikult madala intressimääraga pakkumine