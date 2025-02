Firenze on umbes 360 000 elanikuga linn, mida külastab igal aastal enam kui 4,5 miljonit turisti. Turismi kasv on muutnud linna ajaloolises keskuses eluaseme kättesaadavuse kohalike jaoks üha keerulisemaks, kuna paljud korteriomanikud eelistavad pikaajalise üürimise asemel tulusamat lühiajalist majutust. See on viinud olukorrani, kus kohalikud elanikud on sunnitud oma kodudest lahkuma, kuna üürihinnad tõusevad halastamatul kiirusel.