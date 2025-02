NÄDALA RESTORAN Lopsakas Ukraina köök vanas keldripoes. Isegi rohelist borši saab!

Kõnekeelne väljend faina tähendab ukraina keeles kena, hea, tore või ka lahe. Ühesõnaga, midagi positiivset. Näiteks kena tüdruk. Nii on ka enam-vähem selge, kuidas tõlkida faina Ukraina.

Faina Ukraina viib meid Tallinnas ühte kitsukesse keldrirestorani. Tõuke selleks andis lakooniline politseiteade, et Kundas süüdati sellele söögikohale kuulunud garaaž, kus omanikud hoidsid äri laiendamiseks mõeldud köögitehnikat ja mööblit. See on nüüd meie tagasihoidlik toetusavaldus.