TUNNE OMA ÕIGUSI Vigane ehitusprojekt ei vabasta ehitajat vastutusest

Kui tellija esitatud projekt on puudulik või otseselt vigane, võib tekkida vajadus muudatuste ja lisatööde järele. «Vastutusest ja lisakulude kandmise kohustusest vabanemiseks peab ehitaja tellijat avastatud vigadest koheselt informeerima,» selgitab advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Marina Lapidus.

Tema sõnul unustavad ehitajad tihti, et nende kohustused ja vastutus ei piirdu pelgalt projekti järgimisega. Lisaks töövõtulepingule tuleb lähtuda ka kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja standarditest. «Ehitaja ei saa lihtsalt väita, et on järginud projekti, kui see sisaldab ilmseid vigu, mis mõjutavad ehitise ohutust,» märgib Lapidus.

Ka õiguskirjandus ja kohtupraktika kinnitavad, et ehitaja saab vastutusest vabaneda vaid juhul, kui ta suudab tõendada, et on täitnud oma kontrollikohustused nõuetekohaselt. Samas ei ole nimetatud kohustus siiski piiramatu. Ehitajalt saab oodata üksnes ilmselgete projekteerimisvigade avastamist ehk selliste vigade tuvastamist, mille tõttu projekti järgi ehitades rikuks ta ehitamist reguleerivaid kohustuslikke õigusakte.

«Tervikuna peab ehitusprojekt olema koostatud sellisel tasemel, et see võimaldaks tööd nõuetekohaselt teostada ning seda ilma täiendavate projekteerimistööde ja ekspertiisita. Kui tellija esitatud projekt ei vasta seaduse nõuetele ja ehitaja on juhtinud sellele tellija tähelepanu, kannab kõik selle muutmisega seotud kulud tellija,» lisab advokaadibüroo RASK ehitus ja kinnisvara valdkonna kaasjuht.

Ehitusvigade ennetamiseks peaksid osapooled aga juba projekteerimisfaasis tegema tihedat koostööd ning tagama, et ehitusprojekt on piisavalt põhjalik ja vastab kehtivatele normidele. Hästi ettevalmistatud ja kooskõlastatud projektid vähendavad eksperdi sõnul oluliselt vaidluste ning lisatööde riski.