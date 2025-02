USKUMATU Jõgevamaal müüakse mõisa, maksab vähem kui pealinna paneelmaja korter

Mõisa ajalugu sai alguse 18. sajandil ning ühekorruseline peahoone ehitati aastal 1906. Mõisa kogupindala, koos katusealuse korrusega, on 1015 ruutmeetrit. Oluline on märkida, et hoone ei ole muinsuskaitse all, mis annab uuele omanikule suurema vabaduse renoveerimistööde planeerimisel ja teostamisel.