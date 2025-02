Üks olulisemaid samme on lillevarte lõikamine. Kasuta teravat nuga või kääre ning lõika varred 45-kraadise nurga all. See suurendab vee imendumispinda ja tagab parema vee kättesaadavuse. Soovitav on varsi lõigata vee all, et vältida õhumullide sattumist juhtsoontesse, mis võivad takistada vee jõudmist õiteni.