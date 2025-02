ON, MIDA OODATA Esimest korda toimuv mess toob Eestisse kauaoodatud kodulahendused

«Elamumess annab inimestele võimaluse näha ja kogeda kaasaegseid lahendusi oma silmaga. Tihti on keeruline mõista, milline kodu tegelikult välja näeb, kui näed seda vaid paberil või piltidel,» selgitab Schmidt. «Meie eesmärk on aidata inimestel leida endale kodu, mis vastab tänapäevastele tehnoloogilistele ja energiatõhususe standarditele ning sobib nende elustiiliga.»

«Siin ei ole aedu. Just see ongi põhjus, miks paljud siia elama tahavad tulla,» selgitab Schmidt. «Tavalistes elamurajoonides eraldavad naabreid aiad ja see sulgeb elanikud oma väikesele territooriumile. Siin on vastupidi – avatud vaated, loodus, mis sulandub elukeskkonda ja kogukonnatunne, mis tekib tänu sellele, et inimesed saavad omavahel suhelda ja ühises ruumis liikuda.»