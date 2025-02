VAU, LIHTSALT VAU Rimi küpsetas eelmisel aastal just nii mitu pitsat päevas

Pilt on illustreeriv.

Eestlased on Baltikumis suurimad pitsasõbrad - meie kaasmaalased ostsid Rimi Eesti kauplustest möödunud aasta jooksul kokku pea miljon pitsat. Üle-eestiliselt on suurimad pitsasõbrad Tallinnas ja Harjumaal, kus aasta peale läks kaubaks üle poole miljoni pitsa, teisel kohal on Tartumaa üle 120 000 pitsaga ja kolmandal Pärnumaa, kus osteti enam kui 50 000 pitsat. Päevas valmis ligemale 2500 eriilmelist pitsat.