Kuumaõhufritüüri sees ringleb kuum õhk ning see õhuliikumine muutub ebaühtlaseks kui korv, milles friikartulid asetsevad, on liiga täis. Seega on esimene reegel panna kuumaõhufritüüri paras kogus friikartuleid, et õhul oleks ruumi nende ümber liikuda. Vastasel juhul on tulemuseks lödid kartulipulgad.